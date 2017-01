28 agosto 2014 Vittoria in vacanza è davvero un... Belvedere In Corsica con la famiglia, regala scatti divertenti e piccanti: dai tuffi alla doccia, il suo bikini è mozzafiato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:36 - Quindici anni di matrimonio e non sentirli. Almeno, non più. Dopo un momento di crisi Vittoria Belvedere e Vasco Valerio sono più affiatati che mai. A dimostrarlo le foto del Settimanale Nuovo che li ha pizzicati insieme in vacanza in Corsica... Quello che balza agli occhi, però, è il fisico perfetto dell'attrice che regala ai paparazzi una doccia ad alto tasso erotico.

Cambio look per Vittoria Belvedere che si è tinta la chioma sale e pepe... Niente paura, tornerà presto bionda: sono state le necessità di scena ad obbligarla ad "invecchiare". Per fortuna, però, che in questi scatti si nota perfettamente tutta la sua bellezza. Fisico longilineo, addominali perfetti, pancia piatta e curve sinuose, l'attrice a 42 anni è sempre bellissima. Merito dell'amore per il marito e del ballo, che non ha più smesso di praticare dopo l'esperienza a "Ballando con le Stelle", "mi fa sentire più femminile", ha commentato.



Non che ce ne fosse bisogno... A giudicare dalle foto del settimanale, infatti, a Vittoria basta poco per dimostrare di essere una vera femme fatale. Prima si tuffa come una sirenetta nelle acque blu dell Corsica, poi si concede una doccia che si trasforma subito in un siparietto bollente. Il bikini fascia bene le sue forme e il seno sembra quasi voler sgusciare fuori dai triangolini... Per la gioia dei paparazzi.