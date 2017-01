Vip, una pancia piatta tutta da... abbronzare

11:48 - Annoiate sotto il solleone le vip non trovano nulla di più gratificante che fotografarsi. E così scatta la gara allo scatto più sensuale. Chi vincerà tra la pancia piattissima di Alessia Marcuzzi, le gambe lunghe e affusolate di Bar Refaeli o il décolleté schiacciatissimo di Alessandra Sorcinelli? Il selfie "di pancia" si fa sempre più hot...

Heidi Klum si rilassa sotto il sole di Tulum mostrando la sua pancia piattissima e le gambe da top così come Alessandra Ambrosio. L'Angelo di Victoria's Secret, infatti, sorseggia un drink a bordo piscina lasciando intravedere perfettamente le lunghe cosce affusolate.



Prospettiva fronte-retro per Martina Colombari e Nicole Minetti che preferiscono dare una visione "totale" della loro bellezza. E così, chi a Dubai con un costumino verde chi, invece, su lidi nostrani, ecco che anche il lato B diventa "scottante" tanto quanto gli addominali scolpiti. Provocatrice di professione Candice Swanepoel che, dal lettino, regala ai suoi follower uno scatto decisamente intrigante. Décolleté prosperoso in primo piano e bikini bridge in bella vista, la modella di intimo non ha certo paura di esagerare... E pensare che l'estate è appena cominciata!