Vip, tuffi bollenti sotto il solleone

10:54 - "Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più" cantava Battisti negli anni Settanta. Gli fa eco Costanza Caracciolo che su Instagram cinguetta felice mentre si getta felice nelle acque profonde della sua Sicilia. Ma non è l'unica... Da Elisabetta Gregoraci a Lapo Elkann, i tuffi sono lo sport preferito dell'estate dei vip.

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si tuffano insieme per festeggiare la loro prima vacanza d'amore in Grecia. Elena Barolo e Giorgia Surina, invece, preferiscono un salto in compagnia degli amici: quale modo migliore per celebrare l'estate? Anna Safroncik sfoggia le curve spiccando un salto nel mare siciliano davanti alle Eolie. Tuffo in piscina in diretta dallo scivolo per Elisabetta Gregoarci, insieme al suo piccolo Nathan Falco: il parco acquatico di Baja Sardinia è lo scenario perfetto per sfoggiare le sue curve da mammina sexy... Infatti, i paparazzi di "Chi" si concentrano sul suo lato B.



Lapo Elkann, invece, sceglie l'azzurro profondo di Capri per mostrare tutto il suo talento davanti agli occhi innamorati della sua bella Marsica Fossati. Elisabetta Canalis, futura sposina, fa un bagno nell'oceano prima di concentrarsi sulle nozze. I preparativi, per ora, possono attendere...