Vip tatuati, scoppia la mania: da Francesco Facchinetti a Cara Delevingne tutti "marchiati"

11:17 - "Thank you for my first one - Grazie per il mio primo" cinguetta Irina Shayk al suo tatuatore. Anche la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo ha ceduto alla moda delle celebrities e ha deciso di incidersi la pelle. Un tatuaggio, si sa, è per sempre. Ne sanno qualcosa Francesco Facchinetti, Melita Toniolo, Rita Ora e gli altri vip che ne hanno fatto una vera e propria... mania.

Francesco Facchinetti si definisce "il papà più disegnato d'Italia" ed è difficile dargli torto visto che cinguetta in diretta dallo studio del suo disegnatore. Anche Rita Ora non scherza: dalla ballerina che ricorda un quadro di Degas alla piuma tatuata sul mignolo, la cantante britannica per i tattoo ha una vera e propria passione. Miley Cyrus si diletta anche dall'altra parte del "bancone", e dopo la scritta "Love yer Brain - Amo il suo cervello", si è calata nel ruolo di tatuatrice. Niente di nuovo però: stesso scatto - e stesso tatuatore - anche per Katy Perry... Lady Gaga invece, preferisce l'henné: non è permamente ma fa comunque molta scena.



Cara Delevingne vince il premio originalità: sulla pianta del piede si è incisa la scritta "Bacon" (pancetta in inglese). La modella inglese ha diversi tatuaggi sul corpo: un leone sull'indice della mano destra, due "D" sul fianco... Per lei i tatuaggi sono un segno di distinzione, oltre che una mania! Ma nel mondo dello showbiz sono tanti a non rinunciare ad un disegno indelebile, basta guardare i social di Stefano De Martino, Melita Toniolo, Asia Argento, Guendalina Canessa... I loro corpi sono delle vere e proprie tavolozze.