Vip social? Sì, ma in versione... baby!

11:37 - Stranieri o italiani non conta: i vip adorano condividere i loro momenti "dal passato" con i fan. E così le loro foto da bambini contagiano i social, da Beyoncé, vera addicted del "tbt - throw back tuesday" a un inaspettato Gigi Buffon in tenuta sportiva quando ancora la Nazionale era solo un sogno. Ci sono anche Asia Argento, Kanye West e consorte, Kate Upton... Tutti da guardare.

Lenny Kravitz posa in braccio alla mamma, Roberta Morise regala uno scatto mentre fa il bagnetto e Elisabetta Gregoraci fissa incantata l'obiettivo: il suo futuro, a quanto pare, era già destinato. Bellissima fin da piccola anche Cindy Crawford: il suo è un album ricco di scatti che la vedono bambina prima, e adolescente poi, già con le caratteristiche giuste per fare la modella.



Faccia furba e sguardo da birichina per Cara Delevingne che, sotto quel caschetto biondo, sembra dire: "Attenzione, guai seri". A giudicare dagli ultimi scatti sempre più esagerati la promessa è stata mantenuta... Sguardo furbetto anche per Antonella Mosetti che ora si diletta tra selfie esplosivi e vacanze in famiglia. Joanna Krupa si mostra prima tra le braccia di mamma e poi tra quelle di papà mentre Vanessa Hudgens posta uno scatto di lei a sette anni mentre interpreta Quasimodo de "Il gobbo di Notre Dame". L'album di famiglia è sempre più social... ed è tutto da "sfogliare".