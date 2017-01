13 settembre 2014 Vip, seno nudo e scatti ad arte per un vedo non vedo molto stuzzicante Da Alessia Reato a Valentina Vignali, le foto social sono sempre più maliziose Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - "Vi piace la mia abbronzatura?" cinguetta maliziosa Elena Morali mentre si copre il seno con le braccia schiacciandolo... La tintarella non si nota molto, ma le curve dell'ex showgirl di Colorado non passano certo inosservate. Da Valentina Vignali a Claudia Galanti, lo scatto vedo non vedo con il seno in primo piano è sicuramente uno dei più sexy tra quelli che si vedono sui social.

Alessia Tedeschi regala una buonanotte ad alto tasso erotico mentre posta su Instagram uno scatto in diretta dal letto. Non si vede nulla ma si sa, l'immaginazione vola... E non è la sola. Alessia Reato, ex velina di Striscia, tra vedo non vedo e inquadrature tattiche stuzzica i follower che rimangono ammaliati dalle forme - appena accennate - della bella showgirl.



Giulia Calcaterra, dopo i topless regalati quest'estate dalle acque limpide della Sardegna, si è "rivestita"... O meglio, ha semplicemente deciso di alzare l'obiettivo. Così, quello che prima si vedeva benissimo ora si intuisce appena. L'effetto erotico sui fan, però, è rimasto invariato. Très chic lo scatto di Claudia Galanti. A letto, coperta da un lenzuolo con davanti un Martini cocktail, sfoggia ai fan la sua bella vita: single e sexy, c'è da scommettere che dietro lo smartphone ci fosse qualcuno molto fortunato...