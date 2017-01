17 agosto 2014 Vip, quanti incidenti sexy al mare Uscite di seno, bikini che scivolano via e lato B in bella mostra: da Federica Torti a Cristina Parodi, il siparietto hot è dietro l'angolo... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - Basta poco e lo scatto piccante è servito. Involontari o maliziosi, gli incidenti sexy dei vip al mare sono sempre dietro l'angolo. A Federica Torti basta un cambio costume per mostrare prima il lato B e poi un esagerato décolleté. A Cristina Parodi, invece, scivola giù la fascia del costume e il topless è subito a favore di paparazzo... Il lato "hot" dell'estate è pronto per essere sfogliato.

Le uscite di seno, in effetti, non si contano. Tra il topless - un po' volontario e un po' no - di Claudia Gerini e la scivolata del costume di Kate Moss, il décolleté delle vip è spesso in primo piano. A mostrarsi davvero in déshabillé è stata, però, Laura Pausini, non certo famosa per mise audaci. Eppure... Durante un concerto in Sud America, complice la vestaglia un po' troppo aperta e una banalissima disattenzione, ha mostrato proprio tutto... Parti intime comprese. La cantante italiana ha saputo sdrammatizzare ma sul web non si è parlato d'altro per giorni.



Ex gieffine bollenti Mara Adriani e Pasqualina Sanna. Se la prima improvvisa uno strip per l'abbronzatura integrale, la seconda si lascia paparazzare con il capezzolo in bella vista. L'effetto bollente è garantito in entrambi i casi... Sistematina hot anche per Pamela Anderson che, nell'ennesimo tira e molla con il marito Rick Salomon, ha mostrato ai paparazzi il suo lato meno "famoso" ma non per questo meno bello. Incidente davvero involontario per la formosissima Kelly Brook che durante un giro in bici ha mostrato le mutandine...



E se non bastassero le "disattenzioni" delle vip, ecco che ci mettono lo zampino le loro dolci metà. Eros Ramazzotti, a causa di un abbraccio focoso, alza la gonna a Marica Pellegrinelli permettendo ai fotografi di immortalare la sua lingerie. Molto più malizioso Franck Ribery che ha sfilasto gli slip alla moglie Wahiba proprio a favore di obiettivo...