Vip, punti di vista... intimi

10:03 - Di pizzo, della nonna, rosse o bianche, perizoma o alla Bridget Jones, dimmi che mutande porti e ti dirò che vip sei. Disattente, magari un po' maldestre o solo esibizioniste, le bellissime dello showbiz mostrano, involontariamente, gli slip e le sorprese non mancano...

C'è infatti chi sotto il vestito le mutandine non ce le ha proprio. Come Hofit Golan, star della tv americana in vestaglietta fiorata con ampio spacco e nulla sotto. Slip di pizzo nero ricercate e molto sexy invece per Pamela Anderson, che da quando è tornata al fianco del suo ex marito Rick Salomon, risposandolo, usa tutte le sue arti seduttive per compiacerlo. E compiace anche i paparazzi. L'ex bagnina sexy di Baywatch sale in auto dopo aver mangiato in un ristorante vegano a Los Angeles e offre un siparietto ad arte...



Anche Federica Pellegrini non riesce a nascondere i suoi slip. Ad un evento di cui è testimonial la bella nuotatrice in abito nero tutto pizzi si alza dalla poltroncina lasciando ai flash l'onore di immortalare le sue mutandine bianche, semplici e di cotone. Per un'atleta e sportiva come lei, non c'è niente meglio della comodità.



Un vestito troppo corto, i jeans a vita bassa, il seducente sali-scendi dall'auto, un colpo di vento o un piegamento, tutto concorre a creare un momento ad alto tasso erotico. Le celebrities ci sono cascate tutte prima o poi. Da Elisabetta Canalis accovacciata a terra in aeroporto mentre fruga nella borsa e mostra lato B e perizoma, lei sì che è attenta ai dettagli. A Michelle Hunziker, gambe strette, ma mai abbastanza, lo slip bianco fa capolino. E poi Veronica Ciardi, Nancy Dell'Olio, Rita Ora, Kate Moss e persino l'insospettabile Arisa. Anche per la vincitrice di Sanremo spettacolino hot fuori dal palco.