Vip, pancia piatta e abbronzata

12:31 - A bordo piscina con tanto di cappello in testa come Cristina Buccino, sul lettino in posa da gatta come Anna Tatangelo o sul bagnasciuga, nelle acque limpide di Malindi, come Paola Perego? Non importa. Quello che conta è sfoggiare un pancia perfetta: piattissima e abbronzata. Tra le showgirl gli scatti si sprecano...

La pancia, si sa, è una parte del corpo piuttosto delicata. Uno scatto dall'angolatura sbagliata e anche la più tonica delle star perde punti... Le vip, però, lo sanno bene, e tra selfie ben "studiati" e fotografi complici, il risultato, per loro, è sempre perfetto. Melissa Satta si gode il sole della sua Sardegna con un bikini mozzafiato ora che ha finalmente ritrovato la perfetta forma fisica dopo la nascita di Maddox.



Nessun problema invece per Alessia Marcuzzi che in vacanza, regala prospettive decisamente da capogiro. Insieme a lei Chiara Giordano, ex moglie di Raul Bova, che ha superato la fine del suo matrimonio nel migliore dei modi: spiaggia, mare con le amiche. Anche per lei gli scatti hot non mancano e il suo profilo Instagram è pieno dei complimenti dei suoi followe.



Alessia Reato si lascia cullare dalle acque della piscina in cui è immersa per proteggersi dall'ultimo caldo dell'estate... Sirenetta maliziosa, sfoggia curve morbide sul seno che diventano perfettamente piatte appena raggiungono il punto vita. In compagnia di Santiago, vera rock star di casa Rodriguez, zia Cecilia, la sorellina di Belen. Fisico all'altezza di quello della sorella che rende il panorama familiare alquanto piccante...