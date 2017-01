2 giugno 2014 Vip in maschera per i rimedi di bellezza Impacchi per Claudia Galanti e colata d'oro per Bar Refaeli: quando si tratta di beauty le celebrities non si risparmiano... Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - La più "esosa" è sicuramente quella di Bar Rafaeli. La top israeliana ha scelto una colata d'oro, rimedio très chic che serve a ridare giovinezza e luminosità alla pelle. A giudicare dagli scatti social l'effetto "gold" funziona! Più cheap quella usata dalla cognata di Belen, Adelaide De Martino, che cinguetta smorfiosa: "Lo so, sono orribile", suscitando così tutto l'affetto dei fan. Ecco le vip in maschera per i rimedi di bellezza...

Mariacarla Boscono si copre di bende e si prepara ad affrontare l'ennesimo shooting. La top non ha tempo per far recuperare le energie alla sua pelle e così ricorre ai metodi "della nonna" per essere sempre bellissima davanti all'obiettivo.



Fanny Neguesha, fidanzata di SuperMario e modella di professione, condivide il momento beauty con l'amica del cuore. Mentre la maschera fa effetto, si gode un po' di relax sul divano di casa e approfitta della mise "casual" per regalare un selfie simpatico ai suoi fan. Claudia Galanti, invece, sembra aver esagerato col sole. Niente paura, però, con un impacco di crema idratante passa tutto. La pelle della neomamma è sana e salva, pronta per una serata principesca o un giro sullo yacht di famiglia. La vita di una celebrity, si sa, non si ferma mai...