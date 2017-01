Vip in canotta, décolleté in vista

11:09 - Sportiva come quella di Belen Rodriguez e Maddalena Corvaglia, classica come quella di Cecilia Capriotti o intrigante come quella scelta da Fanny Neguesha? Le vip indossano la canottiera - nonostante le temperature - e lo shopping in centro è una passerella di décolleté ad alto tasso erotico...

Nera con bordi di pizzo per l'ex velina Giulia Calcaterra, ironica quella di Barbara d'Urso, che non perde occasione per divertire i suoi follower. Melissa Satta ha deciso di indossarla durante la Milano Fashion Week, optando per un modello XL dall'effetto sensuale. La canottiera è il must have delle vip più in voga, complici sopratutto i seni abbondanti che raramente si adattano alle misure striminzite della mise scelta. Ne sa qualcosa Anna Tatangelo, che comprime tutto dentro un toppino stretch: il risultato è un décolleté ancora più esplosivo. Fanny Neguesha, invece, valorizza le sue forme con una scollatura molto profonda...



Ad immortalare il tutto ci pensano i paparazzi, intrigati dalle forme delle showgirl. E se non bastassero... ecco le foto social! Un album di fine estate tutto da sfogliare...