Vip in bikini: questione di lato B

11:32 - Nella vita, a volte, è solo questione di... fortuna. E c'è chi, baciato dalla sorte, nasce con un fisico mozzafiato e una lato B perfetto, pronto per essere messo in mostra. Ne sanno qualcosa Cristina Buccino, Federica Nargi, Alessia Marcuzzi e le altre vip che al mare hanno sfoggiato bikini striminziti catturando così l'attenzione di tutti sul loro lato... migliore.

Non che le nostre vip non si diano da fare in palestra, anzi. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez che ogni mattina regala un selfie pre-allenamento così come Federica Nargi che su Instagram condivide spesso le sue "fatiche". I risultati, ovviamente, si vedono e i complimenti dei fan non si fanno certo attendere.



Micro slip e sole in poppa, invece, per l'ex gieffina maggiorata Francesca Cipriani. Lei, che ha fatto delle sue forme il segreto del suo successo, scopre il lato B a favore di obiettivo, così da far letteralmente impazzire i suoi follower. Alessia Marcuzzi impegnata ad amoreggiare non si accorge dei paparazzi che immortalano il suo sedere con tanto di "difetto" di abbronzatura. Tra le braccia di Paolo Calabresi, però, tutto passa in secondo piano... tranne l'oggettiva bellezza. L'amore fa bella anche Aida Yespica che in vacanza con Jenkins posa con un'amica, lasciando intravedere dal costume tutto il suo... derrière.



Cristina Buccino e Valentina Vignali, invece, sfoderano le loro armi segrete e, complici le loro pose da gatta, attirano l'attenzione proprio sul loro lato B. Belle, formose, intriganti, le due more - da sole o in compagnia - sono in grado di risvegliare le più recondite fantasie. Erotiche, si intende.