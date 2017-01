Vip in ammollo, il panorama è bollente

11:20 - Le temperature si alzano e le vip si buttano in piscina! O al mare... L'importante, per loro, è stare in "ammollo". Distese sul materassino come Aida Yespica o refrigerate dall'idromassaggio come Francesca Cipriani il panorama diventa subito bollente. Lato B in mostra per Anna Safroncik, décolleté per Carolina Marconi, quello che conta è rimanere "fresche". A scaldarsi, ci pensano i follower stuzzicati dalla loro bellezza.

Oltreoceano ci pensano Beyoncé e Kim Kardashian a movimentare gli animi dei fan. Se la cantante pop opta per fare "il morto" nelle acque profonde, la socialite si diverte in piscina in compagnia di un delfino. A scattare, ovviamente, il marito Kanye West. Anche Miranda Kerr ha regalato un momento "bollente" con una foto social. Immersa nelle acque cristalline, la modella australiana era così accaldata da preferire un bagno senza un pezzo di costume... L'effetto topless, seppur coperto, è stato decisamente gradito dai suoi follower.



Laura Barriales saluta in diretta dalla piscina mentre Alessia Marcuzzi, a Miami, regala uno scatto "familiare" in compagnia di Tommaso e Mia, i suoi due "cuccioli". Francesca Fioretti, invece, si gode il panorama al largo. Dietro l'obiettivo si nasconde Davide Astori. I due, infatti, si sono concessi una vacanza romantica alle Maldive... Roberta Giarrusso non rinuncia all'abbronzatura e, per sconfiggere il caldo di Formentera, opta per sdraiarsi sul bagnasciuga. Anche così il risultato è perfetto!