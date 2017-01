Vip, il selfie ora è "nature"

11:28 - Stanchi dei "selfie" perfetti? Niente paura, le vip cambiano moda e rilanciano la versione "nature" dello scatto social per eccellenza. Che sia per una buona causa, come quello di Gwyneth Paltrow per il Water Day, o semplicemente perché appena sveglie, vedi Anna Tatangelo, la tendenza cambia, e impone che ci si mostri senza trucco: alle celebrities non resta che "eseguire"...

Belen debutta mentre fa il bagnetto al suo Tati. Coda di cavallo altissima e nemmeno un filo di rimmel, la regina del "selfie" dimostra di sapersi adattare perfettamente alla moda del momento: niente trucco, ma la sua bellezza non fa comunque una piega... Senza problemi anche Bar Refaeli, sulle spiagge thailandesi a far risaltare il viso acqua e sapone bastano il sorriso e i bellissimi occhi blu. Senza trucco e senza inganno anche Federica Fontana e Justine Mattera: insieme sui social, condividono anche la passione del "nude look". Con ottimi risultati!



Meno perfetta, ma sicuramente coraggiosa, Alessia Fabiani che si concede un selfie di prima mattina. Qualche borsa sotto gli occhi e un viso decisamente sbattuto ma si sa, tra il teatro e i bambini, non è certo facile far quadrare tutto. Martina Colombari, invece, sembra addirittura ringiovanita. Capelli selvaggi, pelle scottata dal sole e una bellezza, come sempre, disarmante, l'ex Miss Italia dimostra che. anche se si avvicinano gli Anta lei non ha nulla da temere. Cristina Buccino mostra la trasformazione tra il "con" e il "senza", con tanto di scatto al dischetto di cotone. Sarà che si viene distratti dalle sue curve bombastiche ma, a onor del vero, il trucco non sembra aggiungere nulla di più al suo naturale sex appeal.



Fan del "come mamma mi ha fatto" anche due star d'oltreoceano, Drew Barrymore e Cameron Diaz. Amiche nella vita, insieme per un corso di cucina, impegnate nella lotta contro tutti i clichè di bellezza imposti dal jetset, le due dive americane si mostrano sempre più spesso in versione nature. Drew, pancione in scadenza e viso stanco, sorride soddisfatta mentre mostra la pasta fatta in casa con le sue mani mentre Cameron, zampe di galline in bella vista, scatta sui social l'ennesimo selfie con l'amica. Inutile dire che l'imperfezione, in questo caso, paga.