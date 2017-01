Vip, giochi proibiti in vacanza

16:44 - Si toccano, si baciano, si abbracciano in un mare di desiderio. Passione alle stelle per i vip in versione estate bollente. E così se Federica Nargi e Alessandro Matri fanno giochi erotici nel mare di Formentera, Kim Rossi Stuart non resiste alle curve sexy e bagnate della sua Ilaria Spada, sotto una cascata d'acqua in una piscina a Kéliba in Turchia.

L'ex velina e il suo calciatore, in odore di matrimonio, sono proprio inseparabili e super innamorati, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. In vacanza a Formentera per una sorta di luna di miele anticipata, la loro estate si preannuncia molto calda e movimentata, tra avvinghiamenti, salti acrobatici e baci di passione in mezzo al mare, dove si lasciano andare a giochi di seduzione dal sapore "salato" e piccante.



Un abbraccio, che sembra il preludio di una marcatura molto più stretta, da fare magari in un campo... più intimo, lega invece Leonardo Bonucci alla bella moglie Martina Maccari sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia. Il difensore della Juventus, 27 anni è letteralmente "calamitato" dalla sua sexy mogliettina, ex modella, e le si appiccica addosso, azzerando le distanze di sicurezza. Colto da improvvisa passione Lucio Presta parte all'attacco della sua ninfa Paola Perego sdraiata sulla barca in mezzo al mare a Porto Ercole, in provincia di Grosseto. La conduttrice, 48 anni, ha fatto di tutto per attirare la sua attenzione, soprattutto con una doccia super sexy che ha messo in mostra tutta la sua avvenenza. E ci è riuscita, Lucio è capitolato.



Sotto una cascata d'acqua raffreddano invece i loro focosi istinti Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Le curve della bellissima showgirl sono davvero irresistibili e l'effetto bagnato rende il siparietto ancora più... erotico.