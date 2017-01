Vip, ecco i baci più belli dell'estate

11:34 - Questa è stata un'estate all'insegna dell'amore. A cominciare dalla coppia più chiacchierata, quella di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. I due, paparazzati al largo delle isole greche, si sono lasciati andare a un vero e proprio scambio "bollente" di baci. Ma non sono gli unici: innamorati più che mai anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, Federica Nargi e Alessandro Matri e molti altri...

Tenero e decisamente casto quello di Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen, e l'ex tronista Francesco Monte. Appassionato, invece, quello di Cristina De Pin e Riccardo Montolivo che, finalmente, sono riusciti ad andare in luna di miele. I due "sposini", sempre molto social, hanno approfittato di ogni momento libero per sbaciucchiarsi... Francesca Fioretti non molla un secondo il suo Astori, calciatore del Cagliari che le ha rubato il cuore e... le labbra, a giudicare dalle foto che li ritraggono insieme alle Maldive. Teneri anche Ciro Immobile e la moglie Jessica: giovanissimi e innamorati come non mai. Alessando Torri, invece, ha conquistato le curve dell'ex gieffina Carolina Marconi e, a giudicare da come la marca stretta, non ha nessuna intenzione di lasciarsela sfuggire...



Alessia Marcuzzi inizialmente copriva i suoi baci con Paolo Calabresi denominandoli "freeze" ma di recente si è lasciata andare e ha mostrato le loro labbra senza "censura". Federica Nargi fa gli auguri a Alessandro Matri postando un loro scatto al tramonto cinguettando "30 anni fa è nata la persona a cui dedico tutto l'amore possibile. Buon compleanno". In attesa di diventare di nuovo genitori, Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani suggellano la loro unione con il più classico degli scatti.



A fior di labbra quello tra Carolina Marcialis e Antonio Cassano che non sono nuovi a scatti di questo genere. Inaspettatamente dolci Simona Ventura e Gerò Carraro che si scambiano un bacio ad alta quota...