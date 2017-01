16 marzo 2014 Vip, ecco come si godono i loro momenti di relax Bagni in piscina per Natalia Bush, massaggio per Claudia Galanti, divano per Elisabetta Gregoraci... ecco come le celebrities si liberano dallo "stress" quotidiano Tweet google 0 Invia ad un amico

12:58 - Sorseggia un cocktail analcolico e si lascia massaggiare da mani esperte la futura mamma Claudia Galanti. Manca poco all'arrivo della piccola Carolina Sky e lei non vuole arrivare stressata all'evento. Melissa Satta, invece, si gode gli ultimi mesi di maternità in panciolle sul divano insieme al suo cagnone. Bar Refaeli fugge in Thailandia mentre alla Moreira basta il parrucchiere. Anche i vip si rilassano...

Chi lo dice che la vita delle celebrities non sia faticosa? Per non rischiare di arrivare impreparati o con qualche rughetta di troppo meglio concedersi qualche coccola extra, così lo "stress" quotidiano non rischia di nuocere alla bellezza delle vip. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci che a furia di viaggiare tra Malindi e Montecarlo crolla sul divano con il suo Nathan, non senza averci prima giocato insieme però! Relax sul lettone in compagnia dei bimbi anche per una sensualissima Eleonora Pedron.Cecilia Rodriguez e Francesco Monte tornano bambini sulle altalene mentre il cognato Stefano De Martino si gode il sole di Cortina, rilassandosi prima di rientrare nella frenesia milanese.



Magda Gomez, sparita dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua piccola, posta la foto di una gita in barca e dalle gambe abbronzate si capisce già tutto! Così come Carolina Marconi che, con un semplice dettaglio, fa notare che lei è in "dolce" compagnia mentre si lascia baciare dal primo sole primaverile... Natalia Bush si rilassa in piscina, fasciata da un bikini che fa impazzire il suo fidanzato Guè Pequeno. Con lui, coccole, lettone e tv: what else?

Innamoratissimi anche Fanny Neguesha e Mario Balotelli che, prima l'uno e poi l'altra, si lasciano fotografare mentre dormono pacifici... Anna Safroncik guarda malinconica lo skyline appoggiata alla finestra dell'albergo dove si trova in vacanza con la sua dolce metà, l'imprenditore Paolo Barletta. Infine, Paola Perego, che cinguetta "...ci sono tanti modi per rilassarsi... #volersibene #solocosebelle" e sembra dare una lezione alle colleghe: basta un massaggio in camerino e... et voilà, lo stress se ne va. Facile no?