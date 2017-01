Vip con le "palle"... in palestra

12:19 - Le vip in palestra tirano fuori ... le palle. Da fitness ovviamente. Da Anna Tatangelo a Nicole Minetti, passando per Elena Santarelli e Cristina Buccino, per tenersi in forma e prepararsi alla prova bikini le bellissime dello showbiz si allenano con la Gym Ball.

Contagiate dalla nuova moda del Pilates, disciplina che utilizza questo strumento ginnico per potenziare alcune parti del corpo, le vip in palestra usano le palle. Ma tra le patite del fitness, adesso che il conto alla rovescia per l'estate è cominciato ci sono anche quelle che restano fedeli alle vecchie discipline e al duro esercizio senza strumenti. Belen e Stefano fanno cross fit di coppia e tra sudore e addominali ci scappa anche un bacio.



Sulla panca a faticare ci sono Karina Cacella e Guendalina Canessa, mentre Gisele Bundchen e Bar Refaeli preferiscono lo slow fitness allungamenti e stretching in salsa yoga. E poi ecco Federica Nargi "appesa" alle maniglie e la bella Giorgia Palmas in posa seduta in palestra e pronta per cominciare il suo work-out. Nessuna si nega alle fatiche della palestra, la remise en forme a tutti i costi diventa l'imperativo per i prossimi mesi, prima che l'estate le colga impreparate!