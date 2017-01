Vip, capezzoli in mostra

11:00 - Basta poco e "il danno" è fatto. Un soffio di vento, una scollatura troppo provocante, un gioco di luci ed ecco spuntare malizioso il capezzolo. Un effetto a volte calcolato, altre "capitato" ma che intriga sempre. Ne sanno qualcosa Laura Chiatti e Kim Kardashian che, complici un abito dai toni chiari, hanno lasciato intravedere troppo sotto la stoffa. Alessia Marcuzzi, invece, durante un balletto...

Joanna Krupa approfitta di uno scatto al décolleté per cinguettare la sua nuova esperienza per l'edizione polacca di "Next top model" mentre da sotto il tessuto sbuca maliziosa la forma del seno... Certo, non è una novità per lei. Gli scatti che la immortalano all'HSUS gala di qualche mese fa avevano già messo in mostra i suoi dettagli più hot.



Ballerine scatenate Alessia Marcuzzi e Jennifer Lopez che, tra una mossa e l'altra, non si accorgono dell'uscita biricchina... Ma se JLo aveva optato per un copricapezzolo, la "distrazione" della conduttrice della Casa più famosa di Italia ha lasciato ai fotografi uno scatto decisamente più nature... Cecilia Capriotti, invece, sfoggia un seno prorompente a malapena contenuto dal bikini striminzito. Cade l'occhio, però, sul seno della sua amica che, in costume pizzato, mette ben in vista i dettagli più intimi del suo décolleté. E pensare che l'estate è appena cominciata...