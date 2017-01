Vip, bellezze in bicicletta!

11:23 - Anche in un'estate dai toni autunnali come questa, le vip, rispolverano le loro due ruote e iniziano a... pedalare! Da Giorgia Palmas a Katy Perry il fascino della bicicletta non ha davvero confini. C'è chi, come Cristiana Capotondi approfitta di un evento speciale per scoprire una Milano un po' diversa e invece, ne ha fatta un vera filosofia di vita, come Filippa Lagerback. Quel che è certo è che al fisico ha giovato: guardare per credere.

Giorgia Palmas con Brunotti gioca in casa: la bici è, in pratica, parte integrante della loro famiglia. Kelly Brook approfitta delle due ruote per fare un po' di sport e muoversi sul lungo mare in compagnia del fidanzato Mcintosh regalando un siparietto degno del film "Monella" di Tinto Brass.



Pedala in buona compagnia, invece, Cristiana Capotondi che in occasione della cinque chilometri promossa da San Pellegrino Incontri scopre i luoghi antichi di Milano e svela il suo animo da "maschiaccio". Ne ha fatto un vero e proprio stile di vita Filippa Lagerback che dalla sua bici non si separa mai: giretto in centro o serata di gala, lei arriva sempre... in sella.



"AAA amica trasportasi" invece, per Carolina Marcialis che porta a spasso l'amica. Niente bimbi per questa gita "pericolosa" solo tanto divertimento e risate. Si rilassa pedalando Katy Perry che tra una tappa e l'altra del suo "Prismatic tour" gira le città a bordo della sua montain bike.