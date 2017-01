Vip accompagnate... dalla mamma

11:29 - Stanno spesso "dietro le quinte", non si fanno quasi mai vedere, ma il loro ruolo è determinante e unico. Sono le mamme dei vip, silenziose e discrete. Hanno messo al mondo figlie bellissime, che sui social dedicano loro alcuni scatti. Ecco chi sono gli angeli materni delle celebrities dello showbiz italiano.

Sono tutte belle le mamme del mondo e quelle delle star non fanno eccezione. Da festeggiare, onorare e omaggiare sempre e non solo nel giorno a loro dedicato. Bionda come la figlia la mamma di Bar Refaeli è super orgogliosa della sua splendila "modella". Inseparabili e anche loro molto simili con i lunghi capelli castani, Belen e mamma Veronica sorridono in un selfie di famiglia e da poco sono anche socie nel lavoro. Cuore di mamma per lo scatto di Martina Colombari e poi ci sono anche Naike Rivelli e la meravigliosa mamma Ornella Muti, sorelle più che madre e figlia. E ancora le donne di Francesco Facchinetti, mamma, nonna e la piccola Mia e le mamme di Melissa Satta, Valeria Marini e Alessia Ventura. Buona festa della mamma a tutte.