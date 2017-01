Victoria Silvstedt, una bionda da sballo

12:38 - Con quel décolleté prosperoso e quei capelli biondi l'effetto sex bomb è inevitabile. In un selfie bollente Victoria Silvstedt ammicca in bikini rosso sdraiata su un balcone. Sguardo seducente e scorcio di lato B. Voluttuosa e desiderabile. Una bellezza nordica da far girare la testa.

Vic è la classica bionda che stuzzica gli appetiti, tutta curve e forme procaci. Sul suo corpo e soprattutto sul suo seno investe da anni, tra allenamenti in palestra, jogging e dieta controllata e i risultati si vedono. Ogni sua apparizione, in bikini o vestita che sia, registra una vera e propria ovazione generale. Difficile restare indifferenti a così tante armi di seduzione. E la sexy top model svedese, che a settembre compirà 40 anni lo sa e usa bene le sue carte, sfruttando al massimo la sua immagina voluttuosa. E Instagram ne è la prova, l'ex Playmate gioca coi suoi follower postando scatti mozzafiato.