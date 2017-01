Victoria Silvstedt "strizza" e il seno... esplode

12:24 - Sembra sul punto di esplodere il costume indossato dalla giunonica Victoria Silvstedt. Fantasia animaler e seno in primo piano, gli scatti social della showgirl infiammano il web che non le risparmia commenti ad alto tasso erotico. Lei, civettuola, continua a postare foto di shooting e vacanze, stuzzicando i suoi follower e mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Alta, bionda, gambe lunghissime e un seno davvero esagerato. Merito della chirurgia e delle scollature, alle quali Victoria sembra proprio non saper resistere. E così, anche il costume, diventa un'arma di seduzione.



Stilista - alle prime armi - di una linea di beachwear, la modella svedese sembra usare il suo corpo come una pubblicità: in fondo, chi meglio di lei può indossare così bene le sue creazioni? Civetta, maliziosa e sensualissima, la Silvstedt si gode la vita tra Miami, Mykonos e la Svezia, terra natia della quale porta i colori e l'indiscutibile bellezza. E per chi se lo fosse dimenticato, basta scorrere il suo profilo social: i primi piani intriganti non mancano. Victoria, quando scatta, lascia tutti col fiato sospeso...