Victoria Beckham "crocifissa" in albergo

11:13 - Altro che donna di ghiaccio, incapace di sorridere, algida e tutta d'un pezzo! Sul social Victoria Beckham ha riscoperto il piacere di lasciarsi andare. E allora eccola sdraiata per terra come se fosse "crocifissa" in una stanza d'albergo: "Il mio letto è veramente scomodo" cinguetta su Twitter.

Un po' di autoironia non guasta proprio alla bella Posh Spice, che sul suo profilo posta poi altri scatti rivelatori del suo nuovo "mood". In una foto presa dall'alto con focus sul suo décolleté, eccola a Singapore mentre tenta di cucire il top che si è rotto, poi mentre prova uno shooting in sottoveste di pizzo trasparente e poi ancora super sexy in un abitino aderente e seducente.



Vic scatenata che balla con un'amica, al braccio del suo David al Met Gala e ancora seduta su un pianoforte a coda mentre canta in t-shirt e maglietta. E che dire di quando posa con le orecchie da coniglio o mentre spegne le candeline per il suo 40mo compleanno? La ex Spice Girl si è proprio lasciata andare. Mai un sorriso però. Per quello bisognerà aspettare ancora.