Victoria Beckahm compie quarant'anni

12:35 - Ne è passato di tempo da quando cantava scatenata "If you wanna be my lover..." ma per tutti Victoria Beckham è, e rimarrà sempre, la Posh Spice. Nel frattempo si è sposata con David Beckham, ha avuto quattro figli, creato una linea di moda, è stata premiata da Karl Lagerfeld, si è aumentata il seno, salvo poi ridurlo di nuovo e ha trasformato la sua vita in un'ode all'eleganza e alla raffinatezza arrivando splendida ai suoi primi quarant'anni.

Diventata famosa nel 1994 grazie al successo delle Spice Girls, Victoria Beckham tenta per un periodo la carriera di solista senza però ottenere il successo sperato. Decide così di abbandonare la carriera musicale per dedicarsi al mondo della moda, diventando stilista e creando le griffe di moda VB Rocks e DVB Style. Ed è qui che ottiene le sue più grandi soddisfazioni. Karl Lagerfeld l'ha definita "divina" e ha aggiunto: "La adoro! Dove trovate un'altra donna simile? È una grande businesswoman, un'ottima madre e moglie. E ha un corpo perfetto, tutte le donne dovrebbero prendere esempio dalla sua silhouette!". In effetti, la Beckham, ha inanellato un successo dietro l'altro, sia nella sua carriera da stylist che nella vita privata.



Sposata con David Beckham dal 4 luglio 1999, la coppia ha quattro figli, tre maschi e una femmina. Nonostante i rumors li abbiano dati in crisi diverse volte - spesso in seguito ai suoi repentini cambiamenti di peso e di look - "Posh e Beckhs" sono rimasti insieme. Così innamorati da comprarsi una nuova casa insieme, subito battezzata Beckingham Palace, nel quartiere di Chelsea, nel cuore di Londra. Otto le camere da letto e sette i bagni, una spa, una cascata e una passerella: il tutto per solo 30 milioni di sterline. Niente male come regalo di compleanno...