Veronica Logan, via il costume: è topless

10:02 - Vacanze mamma-figlia quelle di Veronica Logan che insegna alla sua Talita qualche esercizio da fare in acqua. Per stare più comoda e per ottenere il maggior risultato con il minimo sforzo, l'attrice si slaccia il pezzo sopra del costume regalando un topless ripreso prontamente dal settimanale "Donna al Top". Abbronzatura perfetta e un panorama... da capogiro!

In spiaggia, Veronica, sfoggia un fisico mozzafiato. Quarantacinque anni compiuti, un passato amoroso tormentato - da Kim Rossi Stuart all'attore Sean Patrick Flanery - l'attrice protagonista di diverse fiction del piccolo schermo non passa certo inosservata. Ne è passato di tempo quando era tra le file di "Non è la Rai" e girava ruoli sensuali dove, completamente nuda, girava scene di amore saffico nel telefilm "Strangers". Veronica è cresciuta, è diventata donna e mamma ma non ha perso il suo sex appeal, anzi.



Accaldata, regala un siparietto piccante mentre si rinfresca in acqua, il triangolino del costume spostato, sempre con il seno al vento. Lo spettacolo, a quanto pare, è appena cominciato...