Veronica Graf, minigonna e niente slip?

11:18 - Veronica Graf, ex gieffina procace e provocante, non ama passare inosservata. Il breve soggiorno con siparietto hot sotto la doccia nella Casa del Grande Fratello non le è bastato e la così la bionda modella, metà tedesca e metà venezuelana, una volta fuori è passata ai siparietti bollenti da strada. Eccola in minigonna e natiche al vento a Milano.

Veronica indossa un minigonna bianca, che a dire il vero è poco più che un pezzo di stoffa svolazzante che le copre a malapena le intime grazie e ad ogni falcata, su trampoli, che pare impossibile portare, il lato B esce allo scoperto lasciando nel dubbio anche i più attenti osservatori sulla presenza o meno degli slip. Una camicia nera tutta volant e scollatura vertiginosa completa il look ad altissimo tasso erotico dell'ex gieffina, che sfoggia il suo prosperoso décolleté. I riflettori su di lei si sono spenti un po' troppo in fretta si potrebbe pensare e così Veronica si dà da fare per catalizzare i flash come può e godersi ancora qualche momento di gloria. I mezzi li possiede tutti, curve procaci e forme provocanti. Dalla Casa... alle strade di Milano, l'importante è farsi notare.