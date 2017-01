Veronica Graf, la rivincita su Twitter

11:45 - Dopo averla "ammirata" nuda sotto la doccia nella Casa del Grande Fratello, adesso è la volta di scoprire le sue curve bollenti su Twitter. Veronica Graf, tra le prime eliminate dal reality non si arrende e i riflettori li tiene ancora ben accesi... sulle sue forme provocanti.

Prima esce a passeggio per Milano con una minigonna inguinale scuotendo gli animi con un vedo non vedo piccante. Poi su Twitter si lancia in scatti ad alto tasso di eros. Perché in fondo anche Twitter è una sorta di Casa e ancora più spiata di quella di Cinecittà. Quindi ben vengano scatti hot in lingerie e tacchi a spillo, pose erotiche e ammiccanti e curve in mostra. Veronica non molla il colpo. "Dentro il GF hanno creato un muro e hanno dimostrato che le donne per invidia e gelosia fanno gruppo e ti escludono”, ha detto l'ex gieffina, che non sembra molto amata dalle altre donne sia dentro sia fuori la Casa. E allora lei cerca la sua rivincita sui social. Lì potrebbe andarle meglio.