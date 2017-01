Veronica Ciardi e Sarah Nile, scatto piccante

09:58 - Ai tempi del Grande Fratello avevano fatto impazzire tutti con le loro provocazioni lesbo e la loro amicizia "speciale". Dopo un periodo di separazione eccole di nuovo insieme, pronte a provocare e stuzzicare, proprio come piace a loro. Sarah Nile e Veronica Ciardi ci riprovano e posano, ancora una volta, insieme. Seminude, ovviamente...

A coprire i loro corpi perfetti solo un perizoma. La mano della Ciardi tocca la testa della Nile, in un gioco di sguardi volutamente ambiguo. Il corpo più tatuato è quello della mora ma non passa certo inosservato il disegno di Sarah, che sbuca malizioso dagli slip. I seni si intravedono appena, quel tanto che basta per stuzzicare e provocare chi le guarda.



In diretta da Cancun, le due ex gieffine, ex amanti ma ancora amiche, continuano a stuzzicare le fantasie dei loro fan. Anche se ormai negano una qualsiasi implicazione amorosa tra di loro sanno che il loro rapporto "speciale" è ancora in grado di stupire. Squadra che vince non si cambia e così... Basta uno scatto a rendere l'atmosfera decisamente bollente.