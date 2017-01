12 agosto 2014 Veronica Ciardi e Sarah Nile amanti per una notte tra baci e carezze spinte Protagoniste di un video clip hot per il fumetto Lady Mafia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:44 - Baci lesbo appassionati e bollenti, carezze piccanti e scene a luci rosse. Nude in un letto, tra le lenzuola, riecco Veronica Ciardi e Sarah Nile... amanti per una notte. Le due ex gieffine sono le protagoniste di un video clip "scandaloso" per il fumetto Lady Mafia e a guardarle bene sembra facciano proprio sul serio.

Del resto per le due amiche non è la prima volta. Ai tempi del Grande Fratello 10 i loro baci e le loro effusioni spinte avevano fatto scandalo prolungando per un po' la popolarità acquisita nella Casa anche a telecamere spente. Da allora le parole d'ordine sono sempre state ambiguità.e... grande amicizia. Nessuna conferma sulla loro relazione lesbo, tutt'altro, le due ragazze hanno sfoggiato fidanzati e love story ad ogni occasione, per poi però farsi "beccare" insieme in atteggiamenti molto intimi quando la popolarità minacciava di calare.



E adesso rieccole, senza veli e senza pudore a letto insieme. Nel video clip di un brano dance "Lady Mafia... no more rain" creato per l'omonimo fumetto noir ideato e sceneggiato da Pietro Favorito, Veronica e Sarah interpretano le due protagoniste principali, amiche per la vita e amanti per una notte.



Lady Mafia è una miniserie, molto discussa, ambientata in Puglia, che narra le vicende di Veronica De Donato, una donna di mala e di vendetta, anti-eroina per eccellenza.