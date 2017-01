Veronica Angeloni, bikini al... top

12:11 - Bikini striminzito, lato B in bella vista, gambe lunghissime e un fisico scolpito: Veronica Angeloni distesa al sole incanta la riviera romagnola. La pallavolista, infatti, tra micro-slip rosso fuoco e triangolino succinto, si muove disinibita mentre scherza con le amiche di sempre godendosi un po' di meritato relax.

Le fatiche sportive, infatti, la vedono schiacciatrice nella squadra di Frosinone dopo due anni di trasferta in Russia. Ora è tornata e a giudicare dall'attaccamento al cellulare qualcuno sembra attirare la sua attenzione. Che sia tempo di un nuovo amore?



Sui social cinguetta solo di allenamenti e serate "pensierose" eppure.. Le foto sexy non mancano. Tra bikini, scollature e primi piani maliziosi, Veronica Angeloni sembra in cerca di qualcuno che le faccia perdere la testa... In attesa dell'uomo giusto, a godersi le prove di seduzione, ci sono tutti i suoi fan.