Valeria Marini confessa:"Con Antonio Brosio va tutto a gonfie vele"

10:29 - A legare Antonio Brosio e Valeria Marini c'è una "amicizia speciale". E se qualcuno osa dire il contrario è la stessa showgirl a scendere in campo per affermare, a scanso di equivoci, che tra loro va tutto a gonfie vele. Se non bastassero le parole ecco anche le foto social, che li ritraggono insieme, abbracciati e sorridenti.

Dopo il video che la vedeva muoversi civettuola tra le lenzuola, è lecito pensare che il gentleman misterioso che le ha portato brioche e caffè a letto sia proprio Brosio. "La nostra forza è volare sempre e comunque con sentimento e sorrisi..." ha cinguettato su Facebook la Marini. Una dichiarazione d'affetto, un gesto che vale più di mille pettegolezzi.



"Antonio è un ragazzo estremamente piacevole... Ha saputo farmi ridere - ha dichiarato Valeria in una recente intervista a "Chi" - Ha saputo distrarmi. Non credo fosse un reato. Certo, lui non ha avuto nulla a che fare con la fine del mio matrimonio". Sarà... Quel che è certo è che il cuore di Valeria, grazie a lui, ha ricominciato a battere.