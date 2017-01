Valentina Vignali tutta nuda tra le braccia di Stefano Laudoni

09:25 - Valentina Vignali, playmate con indubbie doti da cestista, regala uno scatto social ad alto tasso erotico. Eccola postare una foto di lei nuda, tra le braccia del fidanzato Stefano Laudoni, mentre si scambiano un bacio dolcissimo. Il segno in contrasto dell'abbronzatura, la curva del seno e i tatuaggi fanno il resto... Astenersi deboli di cuore.

Innamorati, "fisicati" e... Sfacciati. Sicuramente esibizionisti. Complici la giovane età e la passione che li lega, i due raramente si trattengono, poco importa che le foto siano social e quindi, condivisibili da tutti. Sempre insieme, abbracciati, mano nella mano, in posa... La Vignali, corpo tonico dalle forme abbondanti e sensuali, regala i suoi cinguettii più romantici alla sua dolce metà. Laudoni, giocatore appena confermato della squadra Gessi Valsesia Basket, risponde con scatti mezzi nudi e frasi d'amore dedicati alla playmate che gli ha rubato il cuore. Quel che è chiaro è che gli scatti più "hot" sono quelli che li ritraggono insieme.



Nudi nel letto uno sopra l'altro, il seno di Valentina che si schiaccia contro il petto di Stefano, i tatuaggi in vista... E ancora, lei in bikini avvinghiata a lui oppure uno scatto che li inquadra da dietro, insieme, intenti a passeggiare dove però balza agli occhi il lato B della Vignali incorniciato appena da un bikini striminzito. L'amore, si sa, toglie ogni inibizione.