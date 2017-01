Valentina Vignali sexy come non mai

09:42 - Che sia sexy non è più un mistero. Dopo la copertina di Playboy Valentina Vignali non si è più fermata e ha deciso di fare del suo corpo l'oggetto del desiderio di parecchi italiani. Non paga di essere apparsa su una delle riviste più famose, la cestista continua a provocare sui social dove raramente si mostra vestita. E così, scatto dopo scatto, ecco il backstage del servizio di GQ: lingerie mozzafiato e vedo non vedo da capogiro...

Immortalata dal fotografo Marco Michieletto, Valentina sembra completamente a suo agio. La mano le copre appena il seno mentre le culotte di pizzo avvolgono sensuali le curve del suo lato B. Distesa sul letto, body nero retato e sguardo malizioso, quel sideboob quasi involontario ma decisamente intrigante, la Vignali ammicca all'obiettivo consapevole di sedurre.



Innamoratissima del suo fidanzato, compagno di canestro e di scatti a dir poco audaci su Instagram, la cestista sui social condivide la sua vita privata senza mai apparire "troppo" coperta. Tra bikini, t-shirt scollate, abitini strettissimi le sue forme sono sempre in primo piano ma la mora romana non sembra mai a disagio. A chi le chiede, però, se sul set si sente tranquilla a posare nuda risponde:"No, sono quasi in imbarazzo. Probabilmente sono brava a non farlo vedere". Sarà... Eppure, il suo, sembra proprio un talento naturale.