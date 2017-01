Valentina Vignali coperta solo dalle bolle

10:28 - L'avevamo lasciata sulla copertina patinata di Playboy. Lei, classe 1991 e una carriera da cestista, si era guadagnata il titolo di playmate grazie alle sue curve prosperose e alla malizia con cui gioca a fare la gatta. Valentina Vignali, però, alza il tiro e su Instagram posta la foto di lei, nuda, nella vasca da bagno. A coprire le grazie solo la schiuma... E i commenti dei fan si sprecano.

"Poi torno a casa dopo 7 ore di treno e lui mi fa trovare la vasca così. Sposami" cinguetta Valentina al fidanzato. E' lui a viziarla e ad immortalarla mezza nuda, sicuro di fare cosa gradita ai più. Indiscutibilmente sexy la Vignali non fa certo fatica a mostrarsi in desabie davanti all'obiettivo. I suoi profili social ne sono la prova: in costume, con mini abiti mozzafiato o addirittura coperta solo dalle braccia del suo Stefano, Valentina provoca sapendo di piacere.



Ala destra in serie C con un passato come giocatrice anche in A2, la cestista non rinuncia ad essere donna, anche se il basket resta la sua prima passione. Modella, finalista a diversi concorsi di bellezza, la Vignali piace e sa come fare. Stuzzica e seduce, senza mai tirarsi indietro. Abiti trasparenti e attillatissimi sottolineano le sue curve da capogiro ma c'è da dire che lei riesce ad essere sensuale anche nella più mascolina delle divise: canotta e pantaloncini.