Tutti i promessi sposi del 2014

I primi ad annunciarlo sono stati Elena Santarelli e Bernardo Corradi : data fissata per il 2 giugno, a Borgo San Felice. Dopo sette anni d'amore e un bambino, la coppia ha deciso di rendere ufficiale la propria unione. Anche Cristina De Pin e Riccardo Montolivo convoleranno a nozze, dopo cinque anni di convivenza il calciatore si è inginocchiato e le ha chiesto la mano. A sorpresa spuntano anche Valentino Rossi e la bella Linda, mentre per Michelle Hunziker è arrivato un anello da 12 carati dal suo Tomaso Trussardi.

Tempo di matrimonio anche per gli ex gieffini George Leonard e Carmela Gualtieri. I due, che si sono conosciuti dentro la casa e hanno una bimba, organizzeranno un matrimonio low-cost per non sperperare in tempo di crisi. All'altare anche Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, dopo dieci anni di fidanzamento in primavera finalmente diranno il fatidico "sì". Veronica Maya, dopo due figli dal compagno Marco Moraci, ha accettato la sua proposta, arrivata proprio durante il battesimo del piccolo Tancredi. E che dire di Valentino Rossi che, per la sua Linda Morselli, arriverà impennando all'altare?



Anche se non c'è nulla di ufficiale non sono certo passati inosservati gli anelli di fidanzamento di Michelle Hunziker e Kim Kardashian. La svizzera ha ricevuto in dono da Tomaso Trussardi un zaffiro da 12 carati che ricorda moltissimo quello di Kate Middleton. Kanye West, invece, ha fatto le cose in grande: solitario da 16 carati e proposta di matrimonio sul capo da baseball dei San Francisco Giants. Kim, ovviamente, ha detto di sì. Un'altra coppia di Hollywood coronerà il suo sogno d'amore: Adam Brody, protagonista di "O.C" e Leighton Meester, la terribile Blair di "Gossip Girl" hanno deciso di sposarsi.