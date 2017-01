Tradite e riaccasate, anche le vip si "vendicano"

09:30 - Chi la fa l'aspetti... Periodaccio per le belle dello showbiz mollate dai rispettivi compagni, fidanzati, mariti per un'altra. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo e molte di loro si sono già prese la loro rivincita. Ultima solo in ordine di tempo è Aida Yespica, che ha messo nero su bianco su Instagram le presunte “corna” di Roger Jenkins con l'amica. Ora cinguetta: “Il meglio deve ancora venire”.

Anche Claudia Galanti ha ricevuto il benservito dal compagno Arnaud Mimran, dopo tre figli e tanto amore. Lei però non ha perso tempo e ha ritrovato la felicità tra le braccia di Tommaso Buti, col quale è già stata avvistata e paparazzata in atteggiamenti amorosi. Anche Mimran, si dice, si sia consolato con Linda Santaguida. Prima però si è vendicato tagliuzzando gli abiti costosi di Claudia e rompendo i tacchi delle sue vertiginose e preziose scarpe.



Fanny Neguesha, ex fidanzata di Mario Balotelli è stata mollata giusto prima di salire sull'aereo per l'Inghilterra. Il calciatore è andato al Liverpool e in Italia ha lasciato casacca e fidanzata per trovarne una nuova (maglia e donna).



Separazioni e tradimenti che hanno riempito pagine e pagine dei settimanali rosa quelli hanno coinvolto in casa Juventus Gigi Buffon, Alena Seredova, Andrea Pirlo, Deborah Roversi. Ora tutti e quattro riaccasati felicemente. L'amore tra Buffon e Ilaria D'Amico prosegue a gonfie vele, come pure quello tra Andrea Pirlo e Valentina Baldini. Nessuna vendetta da parte delle ex. Atteggiamento da signore e nessuna scenata. Ora però hanno trovato chi le fa sorridere di nuovo. La Seredova con Alessandro Nasi e la Roversi con Alessio Baldini. Tutto è bene quel che finisce bene...