Tradimenti vip, ecco le celebrities con le corna

Il 2013 è stato un anno ad alto tasso di infedeltà. Il sito d'incontri extraconiugali Ashleymadison.com, ha stilato una classifica delle scappatelle vip più chiacchierate. Secondo il portale nessuno, nemmeno le più sexy e maliziose, sono immuni al tradimento. Ad avere le corna, infatti, ci sarebbero celebrities del calibro di Elle MacPherson, Kylie Minogue, Shakira e perfino l'irriverente Miley Cirus.

Tra i più infedeli spicca la categoria dei calciatori. Cristiano Ronaldo pare aver preferito, anche se solo per una notte, la compagnia di Miss Bum Bum Andressa Urach piuttosto che quella della fidanzata, la modella di intimo Irina Shayk. Zlatan Ibrahimovic, stando ai quotidiani olandesi, avrebbe una tresca con la modella Sylvie Meis, ex di Rafa Van Der Vaart, compagno e rivale di Ibra fin dai tempi dell'Ajax. Chissà cosa ne pensa Helena Seger, la modella che dal 2002 fa coppia fissa con l'attaccante del Paris Saint-Germain. Gerard Pique, da poco diventato papà del piccolo Milan, tradirebbe - secondo il sito d'incontri - la cantante Shakira con la modella brasiliana Bar Refaeli, perché più volte avvistata alle feste private della squadra. Perfino quelle in trasferta.



Lionel Messi, infine, ha messo a repentaglio il suo matrimonio a causa di alcune foto che lo ritraevano insieme ad una spogliarellista di Las Vegas, durante una festa organizzata dall’ex calciatore brasiliano Ronaldo. Fine dell'amore anche per Kylie Minogue e Andrés Velencoso. Alla cantante australiana il modello ha preferito l’attrice Ursula Corber. Gwyneth Paltrow, che ha più volte ammesso alle riviste di gossip di aver avuto problemi di coppia con il marito Chris Martin, ha sempre dimenticato di specificare che il "problema" potrebbe chiamarsi Jeff Soffer, il miliardario americano sposato con l’ex modella Elle MacPherson.