Topless, ultimi scorci d'estate: vanno in scena Caterina Balivo e Luisa Corna

11:49 - Caterina Balivo non si accorge della fascia birichina che scivola e mette in mostra il capezzolo ma gli obiettivi di Novella 2000 riprendono tutto. Luisa Corna, sirenetta a Formentera, sfoggia un seno ancora tonico e Settimanale Nuovo non perde l'occasione di immortalarli. Questa è stata un'estate ricca di scatti bollenti: da Laura Cremaschi a Francesca Cipriani, i décolleté dello showbiz sono stati, ancora una volta, i protagonisti...

Appassionati come non mai Caterina Balivo e Guido Maria Brera. Secondo Novella 2000 i due si sarebbero sposati in gran segreto e avrebbero festeggiato il "sì" a Malindi. Con lo scorcio malizioso che ha regalato la conduttrice tv, però, le nozze misteriose passano quasi in secondo piano... Luisa Corna, 48 anni e un fisico da pin-up, incanta le spiagge di Formentera mentre si toglie il triangolino verde e lascia libero il seno prosperoso. Un panorama così, non ha certo bisogno di spiegazioni.



Ad infiammare l'estate ci avevano pensato anche Laura Cremaschi, topless "involontario" aiutata dal fidanzato Andrea Perone, e le due ex Pupe Francesca Cipriani e Rosy Dilettuso. L'abbondanza dei seni non è sempre la stessa ma il risultato, alla fine, è comunque ad alto tasso erotico.



Decisamente più casti, ma non per questo meno intriganti, quelli di Claudia Galanti e Giulia Calcaterra.... Tra mani, lettini e giochi di luce, lo scorcio di seno diventa ancora più malizioso e i follower sui social si infiammano.



Non appartiene ad una soubrette dello showbiz quello che, suo malgrado, è destinato a diventare il topless più chiacchierato dell'estate bensì al ministro Stefania Giannini. L'onorevole, infatti, è destinata ad essere ricordata: è la prima volta nella storia della Repubblica che un componente del Governo in carica viene fotografato in spiaggia senza reggiseno...