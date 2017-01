Tomaso Trussardi, in estate fiori d'arancio: "Michelle Hunziker? La vesto io"

10:01 - Occhi azzurri seducenti, impeccabile nel suo vestito grigio sportivo ed elegante, incontriamo Tomaso Trussardi alla vigilia del suo esordio televisivo come giudice di moda. Ma non c'è solo l'attività di imprenditore e la televisione nella sua vita. Sempre di più si avvicina l'estate, la stagione del matrimonio con Michelle Hunziker. Qualche dettaglio? "Di certo vestirà un abito firmato Trussardi!", rivela Tomaso divertito.

Cosa non bisognerebbe mai indossare in televisione?

Siamo nel 2014 e una donna può indossare quello che vuole, bisogna essere aperti anche nel mondo della moda. Certo, c'è chi si sveste completamente e chi è troppo coperto ma una giusta via di mezzo si trova sempre. L'importante è che rispecchi la propria personalità.



Michelle ti ha dato qualche consiglio prima di accettare una nuova sfida nel piccolo schermo?

Project Runway Italia è un talent sulla moda e dunque una proposta molto vicina al mio mondo imprenditoriale. Non vado a co-condurre Striscia La Notizia (sorride, ndr) ma a mettere al servizio la mia professionalità nella mani di giovani concorrenti. E' stata una scelta presa autonomamente.



Se vostra figlia Sole un giorno volesse prendere la strada televisiva o della moda?

Bisognerà vedere come interagirà col mondo esterno. Quando accadrà ci penseremo.



Puoi anticiparci qualcosa del matrimonio con Michelle?

Di sicuro l'abito sarà firmato Trussardi (ride, ndr).