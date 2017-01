Tipe da spiaggia, ecco le vip che hanno già superato la prova costume

10:14 - Ventre piatto, addominali scolpiti, seno florido, gambe toniche. A sfogliare l'album social delle vip in attesa delle vacanze c'è l'imbarazzo della scelta. Una foto più bella dell'altra e, in vista dell'estate, tutte hanno già pienamente superato la prova costume. Da Elisabetta Canalis ad Alessandra Sorcinelli, passando per Claudia Galanti, Aida Yespica, Candice Swanepoel, Bar Refaeli è un via vai di curve...

La stagione del bikini è ufficialmente aperta. Chi può è già sulla spiaggia come la Sorcinelli, la Refaeli o la Yespica , chi non è ancora volata al caldo si accontenta di un selfie casalingo come Antonella Mosetti che prova i vari modelli davanti allo specchio.



Non c'è bisogno di dieta o allenamento in palestra per le forme di Claudia Galanti . La neomamma si sollazza nel giardino di casa a Marrakech e sfoggia il suo fisico perfetto a meno di un mese dal parto.



Poi ci sono i fisici statuari di Candice Swanepoel ed Elisabetta Canalis: una pagella da dieci e lode per i loro bikini. E ancora Magda Gomez, Irina Shayk, Natalia Mesa Bush...