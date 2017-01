Tania Cagnotto, vacanze d'amore

12:25 - Fanno coppia fissa dal 2010 ma è difficile vederli insieme. Anche perché Tania Cagnotto, tuffatrice da oro olimpico e Stefano Parolin, calciatore, sono di natura molto riservati. Il sole del Kenya però, scioglie le remore ed eccoli, mano nella mano, cinguettare affettuosi:"Tornati in Italia... Una scappatella al caldo ci sta sempre... Hacunamatata #Kenya".

Abbronzatissimi, i due insieme sembrano essersi davvero goduti il loro momento di relax. Lei, fisico scolpito dai tanti allenamenti, sorride e guarda fissa nell'obiettivo. Lui, addominali perfetti e gambe toniche, sfoggia il corpo sportivo. Non è difficile capire perché, per la tuffatrice, sia stato amore "a prima vista"...



Innamorata al punto di volersi sposare e avere dei bambini, la Cagnotto non dimentica la sua giovane età e la voglia di divertimento. E non solo in compagnia di Stefano. Sui social sono le foto con le amiche a farla da padrone: divertimento, cinema, serate sul divano. Spensierata e felice, tra una medaglia e l'altra lascia intendere di sapersi anche divertire.