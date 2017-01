26 giugno 2014 Sylvie van der Vaart, il lato hot di una single L'ex di Rafael van der Vaart sfoggia le sue curve in barca a Formentera Tweet google 0 Invia ad un amico

12:06 - Un fisico tonico e sexy e un lato B perfetto. Con un bikini bianco su uno yacht in mezzo al mare di Formentera Sylvie van der Vaart inaugura la sua estate bollente. La bionda modella olandese, ex del calciatore Rafael van der Vaart, si gode una piccola vacanza con le amiche e sfoggia le sue curve mozzafiato, minacciate però già da un accenno di cellulite.

Niente che stoni però nell'equilibrio di forme di un corpo che sembra comunque scolpito alla perfezione. La sexy presentatrice e attrice olandese ha ormai chiuso il capitolo Rafael, e dopo la separazione avvenuta lo scorso anno, con tanto di siparietto a suon di lite e botte nella notte di Capodanno, Sylvie si gode il suo status di single in una vacanza tra sole amiche. Non che la bella modella 36enne, madre di un bambino di 8 anni, non abbia avuto occasioni galanti in questo anno e mezzo di singletudine. Ma tra un flirt e l'altro, compreso quello per il milionario francese Guillaume Zarka, la sexy Sylvie non ha ancora trovato l'uomo giusto. Quest'estate potrebbe essere quella buona, a un fisico come il suo è difficile resistere...