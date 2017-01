14 marzo 2014 SuperSimo, c'era una volta la miss Correva l'anno 1987 quando la Ventura in costume tra la neve sorrideva raggiante con la fascia di "Ragazza ideale '87": le foto amarcord pubblicate su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

10:19 - "Ragazza ideale '87": è scritto sulla fascia bianca da reginetta di una raggiante SuperSimo, quando vinceva concorsi di bellezza e posava in costume con le cosce lunghe sulla neve senza il minimo cenno di brivido. La foto amarcord è stata pubblicata dalla stessa Ventura sulla sua pagina di Instagram. Un momento nostalgico super commentato dai suo proseliti, anche con qualche pizzico di ironia "per i bei momenti andati".

Ma tra i commentatori ci sono anche i suoi ammiratori che le dedicano pensieri affettuosi come: "Simo tutt'ora sei la ragazza ideale"; o ancora "Simona sei la più brava presentatrice che abbiamo in Italia... Spero di rivederti più presto in qualche altro programma... Nessuna come te mai..".



Sfogliando tra le foto della conduttrice bolognese spuntano altri scatti-ricordo di quando presentava con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, nel '91, Domenica In. Il trascorso di SuperSimo è ormai noto ai più. Tutto è iniziato con la fascia di "Miss Muretto" quindi con la partecipazione a "Miss Italia" e a "Miss Universo", conquistando il quarto posto. Di lì in poi è stata un'incredibile escalation di successi. Dal palco dei concorsi di bellezza la Ventura è passata a quello della Tv aggiudicandosi il placet della platea televisiva e conquistando gli italiani con simpatia e intelligenza (indimenticabili le sue "Iene" e "Mai dire gol").