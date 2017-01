Sul red carpet scorci di seno...

12:07 - Il sideboob impazza. Sul red carpet del "Moca's 35th Anniversary Gala" tutte a seno scoperto, o quasi, da Christian Serratos a Dita von Teese e Kesha. La moda dell'abito con due strisce, spesso molto sottili al posto del corpetto e scorcio laterale di seno hot, contagia tutte le star. E mentre le "straniere" offrono siparietti osé, Elisabetta Canalis, unica rappresentante italiana, dà sfoggio di gambe...

La bella Christian, attrice americana famosa per i suoi ruoli nella saga di Twilight e di The Walking Dead è sicuramente quella che ha osato di più. Sotto i flash insinuanti è finito il suo décolleté in libera uscita dall'elegante abito lungo. Stesso trattamento dei paparazzi curiosi per Dita von Teese, nota per il suo look sempre molto provocante e trasgressivo e le sue curve procaci e per Kesha con corpetto "a strisce"... trasparenti. La nostra Elisabetta Canalis esce dal coro e dà invece sfoggio di gambe in un abitino caroto e stretto in vita da una cintura e di fidanzato il bel chirurgo ortopedico Brian Perri, che l'ex velina ormai porta con sé ad ogni evento mondano.