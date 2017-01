Stephanie Seymour, che mamma fetish!

11:55 - "Ai miei figli è sempre piaciuto vestirmi. Fin da piccoli si alzavano presto e sceglievano insieme a me cosa dovevo indossare". Inizia così l'intervista di Harper's Bazaar a Stephanie Seymour ai suoi figli Peter Brant Jr e Harry. Le foto scattate per il magazine lasciano senza fiato: la modella posa sensualissima con scarpe fetish e un corpetto che le fascia le curve sensuali.

Se mamma Seymour ha bisogno di qualcuno che l'aiuti ad allacciare i suoi stivali se ne occupano loro, Peter e Harry, che pazienti legano le stringhe che arrivano fino alla coscia. Lei, modella da quando aveva quattordici anni, ha alle spalle una carriera invidiabile. Angelo di Victoria's Secret, playmate grazie al suo corpo tutto curve e musa di diversi stilisti, Stephanie è quella che si può definire una mamma "ingombrante" ma i suoi figli hanno saputo prendere il meglio della sua celebrità. E della sua bellezza. Sia Harry che Peter, infatti, vantano un corpo e viso da degni eredi della pin-up.



Coccolati dalle super top fin dalla più tenera età, abituati ad avere per casa gente come Linda Evangelista e Naomi Campbell, per i giovani Brant la moda non è certo un mondo sconosciuto. Basta vederli al loro primo shooting con mamma: disinvolti e disinibiti, maliziosi quanto basta per giocare a "usare" la Seymour come una Barbie in versione naturale, tra piume e calze a rete che sottolineano il suo corpo ancora perfetto. Harry e Peter hanno capito fin da subito di avere a che fare con una star: "Una volta a scuola ci hanno affidato un compito, "Raccontate i vostri genitori". Gli altri sono andati a casa a parlare con loro, io ho aperto Wikipedia". Più chiaro di così.