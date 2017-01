Stephan El Shaarawy ha mollato Ester Giordano

10:47 - L'ultimo cinguettio felice tre mesi fa con tanto di foto felice. Ora pare che tra Stephan El Shaarawy ed Ester Giordano, dopo un anno d'amore, la storia sia finita. A mollare sarebbe stato lui, spinto dalla madre che lo vorrebbe più concentrato sul suo futuro professionale, secondo quanto racconta Diva e Donna. Fatto sta che Ester è in crisi e si consola al mare con la mamma.

La crisi sarebbe scoppiata in prossimità delle feste natalizie. E così il Natale i due lo hanno trascorso separatamente. Lui non ha più postato immagini social e il suo profilo è fermo all'alberello addobbato e agli auguri ai fan. Ester, invece, ha messo l'immagine di una borsa con un post-it chiaro sul suo umore: “Se può servire a strapparti un sorriso...”. Poi la foto in bikini sulla spiaggia: “vacanze d'inverno... mammina mi salvi sempre tu”.