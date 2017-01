Stefano Ricucci e Natasha Tozzi in love

10:35 - Lei ha 25 anni meno di lui, lunghi capelli biondi e un fisico mozzafiato. Lui spegnerà 52 candeline ad ottobre e all'amore non ci credeva quasi più. Ma dopo aver incontrato Natasha Tozzi, figlia minore di Umberto, Stefano Ricucci si è dovuto ricredere. E adesso sono loro la nuova coppia dell'estate 2014. Innamorati e persino intenzionati a metter presto su famiglia, come raccontano sulle pagine di Chi.

La benedizione dei genitori l'hanno già ricevuta, Natasha ha presentato il suo nuovo fidanzato a papà Umberto e mamma Monica, ad un mese dall'inizio della loro relazione, ed è stato subito un gran successo. In casa Tozzi del resto, negli ultimi mesi, c'è un gran fermento sentimentale. In poco tempo due new entry da gossip: Raffaella Fico, nuova compagna di Gianluca, il primogenito e adesso l'immobiliarista Stefano Ricucci, al fianco della piccola di casa.



Un buon partito anche se nel suo passato "vanta", oltre ad un ricco carnet di bellissime donne dall'ex moglie Anna Falchi a Claudia Galanti, Deborah Salvalaggio, Cristina Del Basso, Natalia Mesa Bush e molte altre, anche tante scalate, cadute e risalite faticose nel mondo degli affari. Ma il passato è passato. Ricucci ha deciso di cambiare vita e di mettere seriamente la testa a posto. Con Natasha. "Ero convinto di morire single ed ero sereno. Non credevo più nell’amore. Poi ho incontrato Natasha e la mia vita è cambiata. Questa volta mi fermo. Ho voglia di famiglia, di nozze di un figlio", dice l'immobiliarista, che aggiunge: "Ho amato seriamente una sola volta da quando sono nato. Questa è la seconda. Altrimenti non sarei venuto a Ibiza per impegnarmi con i genitori di Natasha. Quando ho incontrato Umberto, il papà di Natasha mi ha detto: “Stefano, mi raccomando. Di figlia ne ho una, non due”.