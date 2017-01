Stefano Bettarini sposa Ylenia Iacono

11:00 - “Ci sposeremo sulla spiaggia, al caldo, lontano da telcamere, feste e lustrini. Soltanto noi due”. Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura si racconta sulle pagina di Chi e parla delle nozze in vista con Ylenia Iacono, ex moglie di Gian Germano Giuliani, magnate dell'amaro. “Con lei ho conosciuto per la prima volta il vero amore – dice l'ex calciatore – Lei è unica, rappresenta il sogno di ogni uomo”.

Parole grosse quelle di Stefano. Ma nessun confronto con il passato. “Sarebbe riduttivo per la mia futura moglie” spiega. “Ci siamo conosciuti nel luglio del 2010. Cena casuale con amici. Non stavo passando un bel periodo. Idem lei. Credeva che il marito la tradisse. Io non pensavo a un noi. Fino a quando a settembre di quattro anni fa, lei mi ha confidato la sua intenzione di separarsi. Dato che io di separazioni me ne intendo, ci siamo avvicinati”, racconta Bettarini.



L'anello glielo ha già dato, manca solo il sì: “Quando le ho chiesto la mano, è stato un momento di magnifica intimità ed emozione... So di essere innamorato. Pensando al passato, a questo punto, non lo sono mai stato prima. Conosci l'amore soltanto quando incontri quello vero, diverso dagli altri”.