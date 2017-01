Stacy Keibler, pancione al sole

13:42 - "Sun, sand and serenity - the perfect #babymoon - Sole, sabbia e serenità - la perfetta #babymoon" cinguetta una futura mamma in diretta dalla spiaggia. Forme burrose, bikini perfetto e seno esplosivo, chi si nasconde dietro questo pancione? Un ultimo indizio: il suo ex sta per sposarsi con un brillante avvocato... Ecco la "luna di miele con bebè" di Stacy Keibler.

Sposata da due mesi con Jared Pobre e in attesa del suo primo figlio, l'ex wrestler posta una foto del suo pancione nudo steso sotto il sole. Il parto è previsto per la fine dell'estate ma Stacy non ha intenzione di rinunciare alla sua "bella vita" e così cinguetta in diretta dalla spiaggia, emozionata e pronta a diventare mamma. Innamorata e felice come non mai, l'ex di Clooney si gode la sua nuova vita lontana dai riflettori di un tempo ma sicuramente molto più serena. Da quando sta con Jared, infatti, non ha mai smesso di sorridere...